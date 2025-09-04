Нюта Федермессер стала директором фонда помощи хосписам «Вера»
Директором фонда помощи хосписам «Вера» стала его учредитель Нюта Федермессер. На посту она сменит Елену Мартьянову, которая руководила НКО последние четыре года.
Госпожа Федермессер учредила фонд в 2006 году и назвала его в честь матери — главы Первого московского хосписа Веры Миллионщиковой. Она была директором фонда первые десять лет работы.
В сообщении фонда «ВКонтакте» отмечается, что на годы управления фондом Елены Мартьяновой выпало много сложностей — санкции, военная операция, признание нескольких крупных НКО иноагентами, а также потеря многих доноров. Всего госпожа Мартьянова проработала в фонде 11 лет.
«Теперь начинается новая глава. Дел и проблем у тех, кому нужна наша помощь, к сожалению, ещё очень и очень много, но в фонде потрясающая команда — и сотрудники, и волонтеры, и наши сторонники. Как и всегда, будет непросто, но интересно. Поехали»,— заключили в фонде.