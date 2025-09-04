Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Петербуженка отделалась замечанием за сообщение о «принимающих наркотики военных»

Мировой судья судебного участка № 12 г. Санкт-Петербурга рассмотрел дело об административном правонарушении по ст. 19.13 КоАП РФ (заведомо ложный вызов специализированных служб). По делу проходила жительница города Аяна Г.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, рано утром 27 августа гражданка передала по номеру «112» информацию о том, что в одном из домов на 21-й линии В.О. «в коммунальной квартире принимают наркотики военные». При выезде на место наряда ППСП и скорой помощи данное сообщение не подтвердилось, вызов оказался ложным.

Петербурженка свою вину признала, пояснив, что находилась в состоянии опьянения.

Ранее девушка к административной ответственности за совершение аналогичных правонарушений не привлекалась. В итоге мировой судья ограничился устным замечанием.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что житель Петербурга получил шесть лет условно за ложное сообщение о «минировании» здания Смольного.

Андрей Цедрик

