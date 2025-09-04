Петербуженка отделалась замечанием за сообщение о «принимающих наркотики военных»

Мировой судья судебного участка № 12 г. Санкт-Петербурга рассмотрел дело об административном правонарушении по ст. 19.13 КоАП РФ (заведомо ложный вызов специализированных служб). По делу проходила жительница города Аяна Г.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, рано утром 27 августа гражданка передала по номеру «112» информацию о том, что в одном из домов на 21-й линии В.О. «в коммунальной квартире принимают наркотики военные». При выезде на место наряда ППСП и скорой помощи данное сообщение не подтвердилось, вызов оказался ложным.

Петербурженка свою вину признала, пояснив, что находилась в состоянии опьянения.

Ранее девушка к административной ответственности за совершение аналогичных правонарушений не привлекалась. В итоге мировой судья ограничился устным замечанием.

Андрей Цедрик