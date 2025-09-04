Глава РФПИ добавил образ США на ИИ-картинку к саммиту ШОС

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев добавил образ США на сгенерированную ИИ картинку с животными-образами стран на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На картинке изображено чаепитие медведя (Россия), тигра (Индия), панды (Китай) и орла (США).

ИИ-картинка, опубликованная главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в соцсети X

Фото: @kadmitriev ИИ-картинка, опубликованная главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в соцсети X

Господин Дмитриев опубликовал картинку в соцсети Х и подписал: «Представьте». Два дня назад он выкладывал похожую картинку, однако на ней были изображены только три персонажа.

Саммит ШОС состоялся в этом году с 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине. По итогам заседания Совета глав государств-членов ШОС была подписана декларация. Российская делегация провела в КНР более десятка встреч, президент Владимир Путин помимо основного заседания поучаствовал также во встрече в формате «ШОС плюс».