Экокурорт недосчитался аванса

Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд удовлетворил заявление прокуратуры Адыгеи, которая потребовала от ООО «Монтаж» (Майкоп) произвести возврат средств в объеме 545 млн руб., перечисленных компании республиканским государственным бюджетным учреждением (ГБУ) «Стройзаказчик» в качестве аванса за работы на экокурорте Лаго-Наки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Биосферный заповедник «Лаго-Наки»

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Биосферный заповедник «Лаго-Наки»

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Контракт между ГБУ «Стройзаказчик» и ООО «Монтаж» был заключен в декабре 2022 года по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Подрядчик обязался выполнить работы по проектированию и строительству объекта «Инженерная инфраструктура экокурорта Лаго-Наки (водоснабжение и водоотведение)». Цена контракта составила 1,9 млрд руб., оплата должна была производиться по окончании работ.

Компания «Монтаж» приступила к выполнению контракта, и вскоре выяснилось, что схему водоснабжения курорта необходимо менять.

Источник водоснабжения на реке Желобной, указанный в техническом задании к контракту, оказался непригоден для использования из-за маловодности и несоответствия воды санитарным нормам. Длину водовода пришлось увеличить с 9 км до 54 км. Компания—поставщик труб потребовала 100-процентную предоплату, ссылаясь на то, что дополнительная крупная партия продукции изготавливается на заказ и имеет ограниченный срок хранения. Учреждение «Стройзаказчик» по просьбе подрядчика обратилось в кабинет министров Республики Адыгея за разрешением изменить существенные условия контракта.

В октябре 2023 года кабмин Адыгеи согласовал выплату компании «Монтаж» 30% от общей суммы контракта (545 млн руб.) в виде аванса. В 2024 году республиканская прокуратура обратила внимание на этот факт в ходе проверки соблюдения законодательства при реализации нацпроектов. Надзорное ведомство потребовало аннулировать распоряжение кабмина и вернуть средства в бюджет. Изменение существенных условий государственного контракта допускается только при возникновении непредвиденных обстоятельств, но такой ситуации в проекте курорта Лаго-Наки не было, утверждает прокуратура. ООО «Монтаж», действуя разумно и добросовестно, должно было заранее оценить все риски, в том числе изменение условий поставки труб, говорится в исковом заявлении прокуратуры в арбитражный суд Адыгеи. Первая инстанция отказала в удовлетворении требований прокуратуры, однако апелляционный арбитражный суд согласился с доводами надзорного ведомства.

В ходе рассмотрения иска подрядчик представил в суд доказательства того, что полученные из бюджета средства израсходованы по назначению, однако суд не стал исследовать эти документы, указав на то, что они не имеют отношения к предмету спора.

В компании «Монтаж» и ГБУ «Стройзаказчик» на просьбу “Ъ” прокомментировать ситуацию не ответили. Примечательно, что с 2002 года по 2018 год учредителем ООО «Монтаж» был Андрей Гетманов, который с февраля 2018 года по апрель 2022 года занимал должность главы города Майкопа. В 2023 году Андрей Гетманов был осужден условно за вымогательство и покушение на мошенничество. В настоящее время учредителем компании является брат экс-мэра Игорь Гетманов, а директором — сын Евгений Гетманов.

Анна Перова, Краснодар