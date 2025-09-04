Суд оправдал екатеринбуржца, защищавшегося от нападения соседа молотком

Академический районный суд Екатеринбурга оправдал мужчину, который нанес удары молотком агрессивному соседу, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Суд признал, что он действовал в рамках самообороны.

В августе прошлого года в одном из домов на улице Академика Парина произошел конфликт между соседями. Анна(имя изменено), жительница одной из квартир, попыталась утихомирить шумных соседей, но столкнулась с агрессивным мужчиной. Он последовал за ней, и после попытки закрыть дверь, ворвался в квартиру, где напал на сына Анны и начал избивать мальчика. Юрий, супруг Анны, пытаясь остановить нападавшего, нанес ему несколько ударов молотком по голове и спине.

Пострадавший позже обратился за медицинской помощью, врачи зафиксировали у него травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни. После этого против жителя Екатеринбурга было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В суде подсудимый отрицал вину и настаивал на том, что защищал семью от агрессора. Анализ доказательств подтвердил версию защиты. Приговором он был полностью оправдан, за ним признано право на реабилитацию.

Отмечается, что решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Полина Бабинцева