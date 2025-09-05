Задолженность застройщиков жилья в Марий Эл за месяц выросла на 1,27 млрд рублей

Задолженность застройщиков по эскроу-счетам в Республике Марий Эл за месяц выросла на 1,27 млрд руб. и составила 10,4 млрд. Соответствующая информация опубликована на сайте Банка России.

Долг марийских застройщиков в период с первого июля до первого августа 2025 года вырос с 9,18 млрд до 10,4 млрд или на 12,2%. По росту долга в процентном соотношении Марий Эл находится на втором месте среди Поволжского федерального округа. Выше только у Кировской области (12,9%) с ростом на 1,6 млрд руб.

Ранее сообщалось, что лидером по сумме долгов среди регионов Поволжья стал Татарстан, где задолженность к началу августа превысила 243 млрд руб.

Марк Халитов