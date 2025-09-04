Задолженность застройщиков в Татарстане превысила 243 млрд рублей

Задолженность застройщиков в Татарстане на начало августа 2025 превысила 243 млрд руб. Информация об этом опубликована на сайте Банка России.

С начала 2025 года долги застройщиков, использующих эскроу-счета для заключения договоров о долевом строительстве, выросли на 44,3 млрд руб. (22%), а за месяц — на 4 млрд (1,7%). На данный момент действует 517 кредитных договоров. Среди всех регионов Приволжского федерального округа Татарстан является лидером по сумме долгов. Общая задолженность ПФО составляет 807,6 млрд руб.

Общая сумма действующих кредитных договоров с застройщиками за месяц выросла на 15,7 млрд — с первого июля по первое августа и достигла отметки 672,8 млрд руб.

Ранее сообщалось, что 1 января долги застройщиков в Татарстане составляли 198,6 млрд руб.

