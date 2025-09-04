Папа римский призвал Израиль и «Хамас» возобновить переговоры о прекращении огня

Папа римский Лев XIV принял на аудиенции в Ватикане президента Израиля Ицхака Герцога. На встрече обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке, в том числе – в секторе Газа. Понтифик призвал израильскую и палестинские стороны возобновить переговоры и договориться об освобождении удерживаемых «Хамасом» заложников.

«Эта цель, особенно с учетом трагической ситуации в Газе, может быть достигнута путем быстрого возобновления переговоров между сторонами, готовности и смелых решений и поддержки международного сообщества с целью освобождения всех заложников, срочного достижения постоянного прекращения огня, содействия безопасному въезду гуманитарной помощи»,— приводит слова понтифика Vatikan News.

В начале сентября представители «Хамаса» заявили, что готовы заключить сделку, по которой все израильские заложники будут освобождены в обмен на палестинских заключенных. Тем временем ЦАХАЛ готовится к новой фазе операции «Колесницы Гидеона», предполагающий захват города Газа. По последним данным, в заложниках у «Хамаса» остаются 49 человек. 27 из них израильская разведка считает погибшими.

Лусине Баласян