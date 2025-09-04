Семь смертей и одна избирательная кампания

Смерть семерых кандидатов от «Альтернативы для Германии» (АдГ) на выборах в земле Северный Рейн—Вестфалия, намеченных на 14 сентября, породила многочисленные теории заговора. Сопредседатель АдГ Алиса Вайдель утверждает, что такое совпадение «статистически невозможно». Однако зампред «Альтернативы» в Северном Рейне—Вестфалии Кай Готшальк заявил об отсутствии причин сомневаться в официальной версии событий. Полиция ранее постановила, что смерть политиков была вызвана естественными причинами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель

Фото: Soeren Stache / Pool / Reuters Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель

Фото: Soeren Stache / Pool / Reuters

Конспирологические теории вокруг смертей кандидатов от «Альтернативы для Германии» незадолго до выборов в ландтаг (местный парламент) Северного Рейна—Вестфалии заполонили немецкий сегмент соцсетей. В конце августа сообщалось о четырех ушедших из жизни политиках, к 3 сентября их число выросло до семи. Такое совпадение лишь усилило позиции сторонников заговора.

В ходу три версии: правительственный заказ, действия иностранных спецслужб и, наконец, попытка самой АдГ выставить себя жертвами власти перед голосованием.

Алиса Вайдель оказалась среди тех, кто попытался поймать волну, перепостив 31 августа в соцсети Х слова профессора экономики Штефана Хомбурга о том, что смерть четырех кандидатов от «Альтернативы» «статистически практически невозможна». Сам профессор стал широко известен в Германии после пандемии коронавируса — прежде всего благодаря противоречивым заявлениям, стоившим ему кафедры Ганноверского университета и приведшим к досрочному выходу на пенсию. Он, в частности, распространял слухи о принудительной вакцинации всего населения Германии, обвинял правительство в фальсификации статистики и проводил параллели между политикой Ангелы Меркель и подъемом фашизма в 1933 году. Профессор Хомбург предлагал также собственный расчет смертности от коронавируса, который оказался ошибочным. Он предполагал, что в ФРГ от коронавируса умрут не более 3000 человек, тогда как с января 2020 по январь 2022 года эта цифра превысила 117 тысяч.

Внести свою лепту в скандал со смертями политиков от АдГ попытался и праворадикальный журнал Compact. Издание ранее было признано экстремистским, но весной 2025 года успешно оспорило этот статус в суде. На его страницах появилось вымышленное заявление госпожи Вайдель: будто бы она утверждала, что «ненависть к АдГ растет и эти смерти — тревожный сигнал». В итоге пресс-секретарю «Альтернативы для Германии» пришлось выступить с опровержением: сопредседатель партии никогда не произносила таких слов.

Этот эпизод вызвал раздражение у руководства АдГ на региональном уровне. Зампред партии в Северном Рейне—Вестфалии Кай Готшальк за последние дни дал несколько комментариев и выступил в популярном подкасте. Он пояснил, что у него нет поводов сомневаться в официальной версии, согласно которой в произошедших смертях «не были задействованы третьи лица». По его словам, имеющиеся данные не подтверждают подозрений об обратном. При этом он добавил, что партия изучит вопрос, но не будет вдаваться в конспирологию.

По данным полиции, смерть пятерых политиков была вызвана естественными причинами, следователи не обнаружили признаков преступления.

В частности, один из умерших долгое время страдал от почечной недостаточности. Шестой член АдГ покончил с собой. Об обстоятельствах ухода из жизни седьмого политика пока неизвестно, но полиция также исключает постороннее вмешательство.

На фоне множащихся слухов избирательная комиссия Северного Рейна—Вестфалии сообщила, что с момента подачи списков кандидатов на выборах в ландтаг скончались в общей сложности 16 человек: семь из АдГ, несколько социал-демократов и «зеленых», а также представители мелких региональных партий. При этом число смертей может быть выше: данные комиссия получает от партий в добровольном порядке. Доминирование членов АдГ в списке объясняется возрастом кандидатов: одному из них было 80 лет, остальные старше 55, лишь один ушел из жизни в 42 года.

Смерть кандидатов от «Альтернативы для Германии» и других партий создала дополнительные трудности для избиркома. Теперь ему придется напечатать новые бюллетени и аннулировать голоса тех, кто проголосовал досрочно по почте.

Вероника Вишнякова