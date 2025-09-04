Глава «Знания» увидел в претендентах на «Слово года» обедняющие язык слова

Среди претендентов на «Слово года» в 2025 году есть слова, которые «обедняют» и «обесценивают» русский язык. Такое мнение выразил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Слово года всегда зеркалит то, чем живет общество, о чем говорит, думает. Радостно, что среди претендентов есть такие слова, как "любовь", "патриотизм", "победа". В этих словах — энергия и сила, которая объединяет людей. Вместе с тем, среди претендентов есть и такие слова, которые несколько обедняют, обесценивают нашу речь»,— сказал он в комментарии ТАСС.

Вчера стало известно, что в топ-40 слов-претендентов на звание «Слова года» вошли «лабубу», «пикми», «БПЛА», «патриотизм», «переговоры» и другие. Среди сленга первые строчки в рейтинге занимают «окак», «сияй», «слоняра» и «токсик», на звание всенародного слова претендуют «любовь», «тревожность» и «кринж».