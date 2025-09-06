Кто такие Фред Хэмптон и Джордж Джексон и что произошло в тюрьме «Аттика»

Фредрик Аллен Хэмптон-старший — афроамериканский активист, один из лидеров группировки «Черные пантеры». 4 декабря 1969 года спящий Хэмптон был расстрелян полицейскими во время ночной облавы на квартиру, в которой находились «Пантеры». Накануне вечером сотрудничавший с полицией участник группировки подмешал Хэмптону в напиток секобарбитал, чтобы тот не проснулся во время полицейского рейда.

Афроамериканский активист Джордж Лестер Джексон 21 августа 1971 года пытался совершить побег из тюрьмы Сан-Квентин. Вооруженный тайно переданным кем-то пистолетом, Джексон с помощью других заключенных захватил заложников. Пятеро заложников, в том числе трое охранников и двое белокожих заключенных, были убиты, еще три охранника получили ножевые ранения, но выжили. Когда Джексон оказался в тюремном дворе, его застрелил стоявший на вышке охранник.

9–13 августа 1971 года в тюрьме «Аттика» в штате Нью-Йорк произошел бунт заключенных. Число жертв до сих пор остается рекордным для пенитенциарной системы США. Погибло 43 человека — 33 заключенных и 10 сотрудников охраны. 39 из 43 погибших были убиты в последний день бунта сотрудниками правоохранительных органов в ходе штурма тюрьмы.