Президент «Эксмо-АСТ» заявил о росте книжного рынка на 16%

Книжный рынок в России вырастет на 16% «в денежном выражении» в 2025 году по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков.

В последние годы книжный рынок в России развивался в разных темпах. Господин Новиков уточнил, что в 2022 году рынок вырос на 11%, а в 2024 — на 7%. «В целом год действительно складывается достаточно позитивно»,— заключил он в комментарии «РИА Новости».

Согласно проведенному в июле исследованию Агентства стратегический инициатив, экспорт книжной продукции из России может увеличиться более чем в 10 раз и достичь $65 млн к 2030 году. Вклад индустрии в ВВП страны составил 0,06%, а к 2030 году, по оценкам экспертов, ожидается рост до 0,08%.