Поставки сжиженного газа по мосту через Амур кратно растут

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что объем автомобильных перевозок сжиженного газа в Китай по мосту Благовещенск—Хэйхэ значительно увеличивается от месяца к месяцу. Если в июне, когда стартовал этот вид перевозок, границу пересекало семь автомобилей в сутки, то по итогам августа уже более 30. План на сентябрь — 50 автомобилей в сутки, а на октябрь — 70, сообщил губернатор в интервью «РИА Новости» на ВЭФ.

По его словам, в Амурской области работает газовый кластер, где производится газ различных марок, в том числе сжиженный природный газ. В его покупке сейчас заинтересовано 70 компаний из КНР, которые «стоят в очереди». Губернатор также уточнил, что в перспективе двух лет, когда газовый завод выйдет на полную мощность, «до 200 автомобилей в сутки, груженных сжиженным природным газом, отправятся в Китай».

Полноценная эксплуатация международного автомобильного моста после снятия карантинных ограничений в Китае началась в 2022 году. В 2024 году по сравнению с 2023-м грузооборот вырос на 30%. В первое полугодие 2025 года по отношению к этому же периоду 2024-го показатель увеличился на 25%. Всего с 2022 года по мосту через Амур проехали 180 тыс. автомобилей. Пункт пропуска в настоящий момент расширяется, работы будут завершены к концу 2025 года.

О сделке по поставкам газа из России в Китай — в материале «Ъ» «В полном соглашении».

Влад Никифоров

Как проходит ВЭФ-2025 — в фотогалерее "Ъ"

