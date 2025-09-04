«Ситиматик-Нижний Новгород» построит новую карту Городецкого полигона отходов

Региональный оператор ТКО в Нижегородской области «Ситиматик-Нижний Новгород» начал строить четвертую карту Городецкого полигона. Об этом сообщили в компании.

Строительство ведется в рамках концессионного соглашения в создании и эксплуатации сортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном. Объем размещения отходов на новой карте оценен в 470 тыс. куб. м., площадь карты составит 4,2 га – почти половину площади действующих трех карт (8,9 га).

Проектом также предусмотрена модернизация очистных сооружений и устройство площадки для компостирования отходов, отметили в компании.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2024-2025 годах на Городецком полигоне произошли два крупных пожара. По итогам проверки полигона у деревни Смольки в управлении Росприроднадзора нашли нарушения, за которые суд оштрафовал регоператора на 150 тыс. руб., однако не приостановил деятельность полигона.

Владимир Зубарев