«Ситиматик – Нижний Новгород» оштрафовали за нарушения на полигоне

Городецкий городской суд оштрафовал регионального оператора ТКО «Ситиматик – Нижний Новгород» на 150 тыс. руб., признав виновным в несоблюдении требований в области охраны окружающей среды. Об этом сообщили в управлении Росприроднадзора по Нижегородской области и Марий Эл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Поводом для административного штрафа стала проверка полигона регоператора у деревни Смольки. Инспекторы выявили там отходы с полезными компонентами, которые запрещено размещать на полигонах, а также накопленный вне оборудованной площадки фильтрат.

Приостанавливать деятельность Городецкого полигона суд не стал, однако решил, что оператор не принял меры для устранения нарушений.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2024-2025 годах на этом полигоне произошло два крупных пожара. Росприроднадзор планировал добиваться приостановки работы Городецкого и Балахнинского полигонов, однако в компании опровергали доводы надзорного ведомства.

Владимир Зубарев