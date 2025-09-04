В котельных нашлось место для аферы

Суд в Москве вынес приговор топ-менеджеру ГК «Компьюлинк» Олегу Попову. Он обвинялся в мошенничестве при строительстве котельных в Тамбовской области на сумму 120 млн руб. и получил четыре с половиной года. Осужденный был освобожден в зале суда, поскольку отсидел срок под арестом.

Лефортовский райсуд столицы 4 сентября вынес приговор топ-менеджеру ГК «Компьюлинк» Олегу Попову. Его обвиняли в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

«Компьюлинк» — группа компаний, которая «оказывает полный комплекс услуг по проектированию архитектуры корпоративных и государственных информационных систем от разработки и внедрения до последующего сервисного обслуживания». «Компьюлинк», сказано на ее сайте, «работает с предприятиями практически всех отраслей и реализует проекты‚ направленные на повышение эффективности деятельности заказчика‚ путем внедрения передовых управленческих и информационных технологий».

Уголовное дело было возбуждено в 2020 году в Москве, затем оно было передано по подследственности в Тамбов, а судебный процесс прошел в столице. Фигурантами расследования стали топ-менеджеры «Компьюлинка» Юрий Данилюк и Юрий Чернышев, а также бывший вице-губернатор Тамбовской области по ЖКХ Игорь Кулаков. Олег Попов сначала проходил по делу как свидетель, однако позже обвинение предъявили и ему. В августе 2022 года Ленинский суд Тамбова заключил всех четверых фигурантов под стражу. В январе 2024 года Юрий Чернышев скончался в СИЗО (как сообщалось, в результате сердечного приступа). Позже Юрий Данилюк и Игорь Кулаков ходатайствовали о заключении контрактов с Минобороны и отправке в зону СВО, суд их просьбы удовлетворил, выделив в отдельное производство и приостановив их дела. В итоге единственным подсудимым остался Олег Попов.

По версии обвинения, фигуранты похитили деньги при строительстве шести блочно-модульных котельных в городе Котовск Тамбовской области. Они, по материалам дела, завысили стоимость оборудования для котельных.

Ущерб от преступления оценили более чем в 119 млн руб. Общая стоимость проекта составляла 500 млн руб., 300 млн выделил Фонд содействия реформированию ЖКХ, 200 млн — подрядчик.

Гособвинение запрашивало для топ-менеджера пять лет лишения свободы. Адвокат подсудимого Игорь Симонов, в свою очередь, просил переквалифицировать обвинение на соучастие в мошенничестве, так как «Олег Попов лишь исполнял все поручения руководства, занимался работой в рамках своих служебных обязанностей, решений он не принимал и финансами не управлял; судить его в качестве исполнителя неправильно». Также защитник отметил, что тамбовское ЖКХ, которое признано потерпевшей стороной, само себя таковой не считает и претензий к Олегу Попову не имеет, иск о возмещении ущерба заявлен не был.

Судья Елена Галиханова по результатам процесса признала Олега Попова виновным и приговорила его к четырем с половиной годам колонии общего режима. При этом он был освобожден в зале суда, так как отбыл назначенное наказание, пока находился под арестом во время следствия и суда. Арест с его имущества был снят.

Адвокат Игорь Симонов заявил “Ъ”, что в материалах дела не содержится фактов, указывающих причастность его подзащитного к инкриминированному ему преступлению, вину тот не признавал. «Мы настаиваем на невиновности, я считаю, что самого события преступления не было. Стоимость заказа была согласована с заказчиком, также была проведена госэкспертиза, которая установила, что стоимость работ установлена корректно,— пояснил защитник.— Работы были выполнены в полном объеме. Затем какой-то эксперт по поручению МВД провел экспертизу, в которой указал, что работы могли быть выполнены на 120 млн руб. дешевле. Это следствие и посчитало составом преступления. Хищение с прямым умыслом, в котором признали виновным моего клиента, не имеет к этому никакого отношения». Игорь Симонов добавил, что, исходя из соображений справедливости, он должен был бы обжаловать судебное решение, но не уверен, что они с подзащитным станут это делать.

Ефим Брянцев