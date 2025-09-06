Что стало дальше с Синей

После покушения Линетт Фромм на президента Сандра Гуд в телефонном интервью радиостанции WWL (AM) заявила, что члены Международного народного суда возмездия убьют или искалечат руководителей крупных компаний и членов их семей, назвав конкретные имена. Похожие угрозы она высказывала еще в нескольких интервью.

В декабре 1975 года против Сандры Гуд и еще одной последовательницы Мэнсона — Сьюзен Мерфи были выдвинуты обвинения в преступном сговоре и рассылке писем с угрозами. В апреле 1976-го Гуд была приговорена к 15 годам лишения свободы, Мерфи — к 5 годам. Линетт Фромм была признана участницей преступного сговора, но обвинения против нее не выдвигались.

Разработанная Мэнсоном идеология, на основе которой был создан Орден радуги, получила название ATWA — по первым буквам слов слогана: Air, Trees, Water, Animals («Воздух, деревья, вода, животные») или All the Way Alive («Все в мире живое»). Сайт ATWA не обновлялся с 2014 года.