Reuters: обвиненный в коррупции экс-премьер Таиланда Чинават покинул страну

Экс-премьер Таиланда Таксин Чинават покинул королевство и направляется в Сингапур, передает агентство Reuters со ссылкой на два источника. Такую же информацию приводят местные СМИ. 9 сентября Верховный суд страны должен огласить решение по уголовному делу, которое было возбуждено в связи с незаконным отбытием срока судебного наказания в государственном лечебном учреждении. Ранее он был обвинен в коррупции.

«Журналисты получили подтверждение от источников, что бывший премьер-министр Таксин Чинават и его семья покинули страну после того, как самолет Bombardier Global 7500 вылетел в 19:17 из аэропорта Донмыанг,— говорится в материале Thai PBS. — Личный автомобиль Таксина был замечен покидающим терминал частных самолётов MJet в 19:20».

В конце июля коллегия верховного суда Таиланда по рассмотрению уголовных дел в отношении лиц, занимающих высшие политические должности, объявила, что огласит свой вердикт по делу в отношении бывшего премьер-министра страны Таксина Чинавата 9 сентября 2025 года.

Таксин Чинават возглавлял правительство Таиланда с 2001 по 2006 год. В 2006 году он был смещен с поста в результате военного переворота в стране. С 2008 года господин Чинават находился в добровольном изгнании, в то время как в Таиланде ему предъявили обвинения в коррупции и приговорили к восьми годам лишения свободы.

Его дело уголовное дело известно в Таиланде как «Дело 14 этажа», поскольку половину срока наказания экс-премьер провел в отдельной палате на «элитном» 14-м этаже Центрального полицейского госпиталя вместо тюрьмы Клонг Прем, куда его доставили по приговору суда. По окончании половины срока годичного наказания Таксин Чинават был условно-досрочно освобожден.

Анастасия Домбицкая