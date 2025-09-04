Отцу погибших от отравления дихлофосом детей запросили два года условно

Сторона обвинения в ходе прения сторон запросила два года условно Дмитрию Виноградову, отцу четверых детей, погибших от отравления дихлофосом в селе Красная спока Красноярского края. Фигуранту дела вменяют в вину причинения смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ, максимальное наказание до четырех лет лишения свободы). Оглашение приговора состоится 9 сентября, сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СКР по Красноярскому краю Фото: СКР по Красноярскому краю

Как писал «Ъ-Сибирь», трагедия произошла в сентябре 2024 года. Глава семьи травил в доме мух. По версии следствия, он распылил слишком много средства от насекомых, после чего не проветрил должным образом помещение и не провел влажную уборку. В результате ядовитые вещества попали в организм детей шести, девяти, 11 и 13 лет, что привело к смерти.

«Я действительно не оставил дом на проветривание на всю ночь, дети вошли в дом, потому что запаха «Дихлофоса» не чувствовалось», — заявил обвиняемый на судебном заседании.

Ранее в управлении сообщили, что глава семьи первоначально признал вину в полном объеме, однако, когда расследование подошло к концу, не стал высказывать свое отношение к предъявленному обвинению.

Александра Стрелкова