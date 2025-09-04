Потерявшим трудоспособность жителям Донбасса пересчитают соцвыплаты

Больше тысячи жителей Донбасса и Новороссии, которые потеряли трудоспособность при несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях, получают соцвыплаты по неактуальным правилам. Власти должны пересчитать компенсации, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Премьер не уточнил, сильно ли отличаются старые и новые выплаты. Политик не рассказал, когда компенсации будут актуализированы. Он отметил, что всего в присоединенных регионах живут более 70 тыс. человек, которые потеряли трудоспособность и которым необходима поддержка от государства.

Господин Мишустин добавил, что у правительства есть цель — вывести Донбасс и Новороссию на общероссийский уровень жизни, интегрировать регионы в правовое поле России. «Надо и дальше делать все необходимое для обеспечения жителей новых российских субъектов такими же социальными услугами, как и по всей Российской Федерации»,— сказал он.