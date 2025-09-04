Воронежские власти ищут подрядчика для передачи данных о нарушениях ПДД за 51 млн

Воронежское КУ «Региональный центр безопасности» разместило электронный аукцион на оказание услуг связи по передаче данных в системе автоматического контроля и выявления нарушений ПДД на дорогах Воронежской области. Максимальная стоимость — 51,3 млн руб., следует из информации, опубликованной на госзакупках.

В рамках контракта подрядчик должен будет создать виртуальную частную сеть передачи данных с использованием технологии IP VPN L3 с каналами связи с пропускной способностью от 10 до 20 Мбит/с. Всего должно быть создано 325 каналов. Срок оказания услуг — с 1 октября 2025 года по 31 декабря 2026 года. Деньги выделят из областного бюджета.

Подавать заявки можно до 11 сентября, итоги аукциона подведут 15 сентября.

В июле ПАО «Ростелеком» выиграло контракт на техническое обслуживание и содержание интеллектуальной транспортной системы Воронежской городской агломерации — система собирает информацию на специальной платформе, чтобы управлять транспортными потоками и повышать пропускную способность улиц. Срок оказания услуг — с 7 июля до 31 декабря 2025 года, контракт был заключен по начальной цене в 90 млн руб.

Ульяна Ларионова