Экспорт зерна из Курганской области упал в два раза из-за проблем с качеством

Курганская область в 2025 году сократила экспорт зерна и леса из-за низкого качества продукции. Об этом рассказала заместитель руководителя Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Елена Пшеничникова во время «Бизнес-диалога», организованного правительством Зауралья, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным Елены Пшеничниковой, за девять месяцев 2025 года объем экспорта зерна и зерновых культур из Курганской области составил 184,5 тыс. т, что более чем в два раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лесоматериалов вывезли за границу на 30% меньше. Одной из причин сокращения экспорта замруководителя управления назвала несоответствие курганской растительной продукции фитосанитарным требованиям стран-импортеров.

С начала года были зафиксированы случаи, когда в курганских зерне и лесе выявляли вредные организмы, считающихся карантинными не только для России, но и других стран. В ведомстве считают, что вопрос сохранения и развития зауральского экспорта может быть решен только за счет повышения качества продукции, которое начинается с качества семенного материала, своевременного фитосанитарного обследования посевов и мест хранения, добросовестного обеззараживания, и неукоснительного соблюдения условий транспортировки.

Елена Пшеничникова посоветовала производителям увеличивать площади посевов не традиционных для Зауралья культур — чечевицы, рапса и гречихи. А также открывать новые рынки и расширять географию импортеров, обратив внимание на запросы Индии, Турции, Египта, стран Южной Америки, Арабских стран, Афганистана. «При этом, новые рынки сбыта станут возможными только при высоком качестве курганских зерна, зерновых культур и лесоматериалов»,— подчеркивают в Уральском управлении Россельхознадзора.