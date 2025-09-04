Юный оружейник из Ленобласти переделывал охолощенное оружие в боевое

Силовые структуры 3 сентября задержали 19-летнего жителя поселка Первомайское по подозрению в переделке охолощенного оружия в боевое, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Согласно оперативным данным, молодой человек не собирался продавать свои «изделия».

В доме у фигуранта полицейские нашли шесть единиц оружия, похожего на пистолеты Макарова и ТТ, винтовку Мосина, пневматические винтовки, более 1,2 патронов различного калибра, нарезные стволы, шесть упаковок с бездымным порохом общей массой почти 1 кг. Экспертиза показала, что три экземпляра «самоделок» пригодны для стрельбы.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 222.1 УК РФ (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Сейчас подозреваемый находится под стражей.

Андрей Маркелов