Маломобильные пациенты смогут пройти диспансеризацию в стационаре

Правительство закрепило в программе госгарантий бесплатной медпомощи новую возможность для маломобильных пациентов — теперь они смогут проходить диспансеризацию в стационаре, а не только в поликлинике. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Маломобильные пациенты для проведения диспансеризации теперь смогут бесплатно лечь в больницу на три дня. В условиях стационара их осмотрят профильные врачи, проведут необходимые обследования. При постановке диагноза — сразу же назначат лечение, говорится в сообщении правительства.

Полина Мотызлевская