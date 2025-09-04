Водитель автобуса ранен при ударе дрона в Брянской области

Беспилотник ВСУ ударил по рейсовому автобусу на автодороге между Соловьевкой и Каменским Хутором Климовского района. Пострадал водитель. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.

Пассажиров в автобусе в момент атаки дрона не было. Водителя доставили в больницу. Там ему окажут всю необходимую помощь, заверил господин Богомаз.

Еще один БПЛА ударил по пассажирскому транспорту в селе Чуровичи. Никто не пострадал. Транспорт сильно поврежден.

В селе Бровничи беспилотники атаковали комбайн. Легкие ранения получил механизатор, ему оперативно оказали медицинскую помощь.