В Северной Осетии собрали рекордные 234 тонны спаржи

С 55 га крупнейшей в России плантации спаржи в Северной Осетии собрали рекордные 234 тонны свежей продукции. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава РСО Сергей Меняйло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Республики Северная Осетия — Алания Сергея Меняйло Фото: Telegram-канал главы Республики Северная Осетия — Алания Сергея Меняйло

Компания «Долина спаржи» улучшила прошлогодний результат на 6,6% — 15,6 т.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ» североосетинский производитель спаржи планировал в 2025 году увеличить объем продукции на 20-30 т, достигнув сбора в 250 т. в 2025 году, что превысит показатели предыдущего сезона на 20-30 т.

Посевные площади предприятия занимают около 55 га. «Долина спаржи» начала выращивать эту культуру в 2018 году, и сейчас плантация является самой большой в стране. К 2027-2028 годом компания планирует увеличить площадь произрастания спаржи до 10 га.

Наталья Белоштейн