В Северной Осетии планируют увеличить урожай спаржи до 250 тонн
Крупнейший российский производитель спаржи из Северной Осетии намерен увеличить урожай до 250 т в 2025 году, что превысит показатели предыдущего сезона на 20-30 т. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора компании «Долина спаржи» Валерия Ревазова.
Единственная на юге России компания по выращиванию спаржи намерена поставлять продукцию в различные регионы страны. Посевные площади предприятия занимают около 55 га. «Долина спаржи» начала выращивать эту культуру в 2018 году, и сейчас плантация является самой большой в стране.
Для транспортировки и хранения используется шоковый охладитель. На поле располагается собственный цех обработки и упаковки, где урожай сортируется, упаковывается и отправляется на склад.