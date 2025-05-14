В Северной Осетии планируют увеличить урожай спаржи до 250 тонн

Крупнейший российский производитель спаржи из Северной Осетии намерен увеличить урожай до 250 т в 2025 году, что превысит показатели предыдущего сезона на 20-30 т. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора компании «Долина спаржи» Валерия Ревазова.

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Единственная на юге России компания по выращиванию спаржи намерена поставлять продукцию в различные регионы страны. Посевные площади предприятия занимают около 55 га. «Долина спаржи» начала выращивать эту культуру в 2018 году, и сейчас плантация является самой большой в стране.

Для транспортировки и хранения используется шоковый охладитель. На поле располагается собственный цех обработки и упаковки, где урожай сортируется, упаковывается и отправляется на склад.

Николай Аксенов