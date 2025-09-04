ПСБ и правительство Магаданской области на площадке Восточного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили Петр Фрадков, председатель ПСБ, и Сергей Носов, губернатор Магаданской области. ПСБ примет участие в инвестиционных и инфраструктурных проектах региона, развитии программ для предпринимательства, ипотечного кредитования на территории Магаданской области. Сотрудничество также затронет сферу обслуживания государственного и муниципального заказа. Отдельным пунктом сотрудничества станет реализация программ ипотечного кредитования, в том числе льготного.

Google подал в России заявку на регистрацию инструмента Stax, предназначенного для оценки ИИ. Корпорация рассчитывает, что Stax, запущенный 31 августа, поможет разработчиками принимать обоснованные решения при выборе и внедрении ИИ-моделей.

Международная торговля перестает быть прерогативой крупных предприятий и финансовых конгломератов, значительную долю в этой сфере заняли предприятия малого и среднего бизнеса. Об этом на полях Восточного экономического форума заявил зампред ПСБ Михаил Дорофеев. Он отметил, что банки под влиянием новых требований и в условиях текущей трансформации глобальной финансовой системы разрабатывают новые безопасные технологические решения для свободных международных расчетов бизнеса. В качестве примера господин Дорофеев привел новое решение для трансграничных расчетов — созданную ПСБ финтех-компанию «А7», оборот которой за год превысил 7 трлн руб.