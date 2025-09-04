В Германии до 16 увеличилось число смертей кандидатов перед выборами

В Германии выросло число зарегистрированных кандидатов на местных выборах, которые умерли до голосования. В конце августа немецкая пресса писала, что стало известно о скоропостижной смерти четырех кандидатов от партии «Альтернатива для Германии». СМИ отмечали, что информация спровоцировала появление конспирологических теорий о борьбе властей с оппозиционной партией, которую в том числе обвиняли в «пророссийских» настроениях.

Bild пишет, что число умерших кандидатов на муниципальных выборах в земле Северный Рейн — Вестфалия достигло 16. Однако полиция подтвердила, что все смерти носили естественный характер. Кроме того, среди умерших есть представители разных политических сил.

Представитель региональной избирательной системы Моника Виссманн сообщила, что из 16 умерших только семеро были представителями «АдГ», остальные баллотировались от СДПГ, «Зеленых», «Партии защиты животных» и других. Случаи смертей кандидатов зарегистрированы в 14 различных муниципалитетах.