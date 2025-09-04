«Коалиция желающих» и Зеленский созвонились с Трампом

Страны «коалиции желающих», организовавшие встречу в Париже с президентом Украины Владимиром Зеленским, проводят видеоконференцию с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

На встрече в Париже также присутствовал спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф, который на время вышел из кабинета, пока участники обсуждали гарантии безопасности для Украины.

Корреспондент «Европейской правды» сообщает, что в разговоре с Дональдом Трампом участвуют не все участники коалиции — их около 30 — а только лидеры, которые ездили в Вашингтон 18 августа: Великобритании, Франции, Германии, Финляндии, Италии, Еврокомиссии.

Лусине Баласян