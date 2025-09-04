Правительство выделит более миллиарда рублей на подготовку аграриев в регионах
Правительство направит в 24 региона более 1,3 млрд руб. на подготовку кадров агропромышленного комплекса, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Михаил Мишустин
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
«Рассчитываем, что такой подход позволит повысить конкурентоспособность нашего агропрома и будет способствовать появлению новых рабочих мест на селе»,— цитирует господина Мишустина Telegram-канал правительства.
Согласно сообщению кабмина, финансирование будет направлено на финансирование школ и колледжей, переобучение сотрудников сельских предприятий и на стимулирующие выплаты для привлечения кадров.