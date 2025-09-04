Правительство выделит более миллиарда рублей на подготовку аграриев в регионах

Правительство направит в 24 региона более 1,3 млрд руб. на подготовку кадров агропромышленного комплекса, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Михаил Мишустин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Рассчитываем, что такой подход позволит повысить конкурентоспособность нашего агропрома и будет способствовать появлению новых рабочих мест на селе»,— цитирует господина Мишустина Telegram-канал правительства.

Согласно сообщению кабмина, финансирование будет направлено на финансирование школ и колледжей, переобучение сотрудников сельских предприятий и на стимулирующие выплаты для привлечения кадров.