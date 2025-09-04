Главный тренер «Зенита» Семак выступил против нового лимита на легионеров

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак выступил против ужесточения лимита на легионеров, подчеркнув, что ограничения не способствуют развитию футбола в стране, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

«Мы уже это проходили, из-за этого мы становимся гораздо менее конкурентоспособны на европейских клубных турнирах»,— уточнил господин Семак.

Наставник сине-бело-голубых добавил, что для него возможное ужесточение лимита является «непонятной историей» вне зависимости от количества легионеров, которым будет разрешено быть в заявке.

Уже известно, что с сезона 2026/2027 заявлять на игру в РПЛ разрешат 11 легионеров, шесть из них смогут появиться на поле. К 2028 году в заявке должно быть не более десяти иностранцев.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что женский футбольный клуб «Зенит» объявил о расставании с главным тренером Ольгой Порядиной, которая трижды приводила команду к чемпионству.

Андрей Маркелов