Женский ФК «Зенит» расстался с главным тренером Ольгой Порядиной

Футбольный клуб «Зенит» объявил о завершении сотрудничества с главным тренером женской команды Ольгой Порядиной, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. В ближайших играх исполнять обязанности наставника коллектива будет Андрей Богданавичус.

Госпожа Порядина возглавляла петербургский клуб с момента основания в январе 2020 года. Под ее руководством «Зенит» стал одной из самых сильных команд турнира, трижды выиграв чемпионат России и два Суперкубка страны.

«"Зенит" благодарит Ольгу Порядину за проделанную, по-настоящему историческую работу, и желает новых успехов! Спасибо за все, Ольга Сергеевна!»— говорится в сообщении.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что мужская команда сине-бело-голубых в седьмом туре РПЛ одолела «Пари НН» на «Газпром Арене» со счетом 2:0.

Андрей Маркелов