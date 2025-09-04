Трое детей и воспитательница пострадали при ЧП с BMW в Берлине

При наезде автомобиля BMW на группу из 15 детей в Берлине три ребенка получили легкие травмы, тяжело пострадала воспитательница, сообщает Bild.

Инцидент произошел в 13:10 (14:10 мск) на Зеештрассе — это северо-западный район города, Берлин-Веддинг. Автомобиль въехал в группу детей 7-8 лет. Причины аварии не уточняются.

Водитель BMW не пострадал. На фотографиях Bild видно, как молодой человек стоит, прислонившись к машине, его допрашивает полиция. У автомобиля повреждена передняя левая фара.