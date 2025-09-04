Страны «коалиции желающих» готовы поставить Украине дальнобойные ракеты

На встрече в Париже страны из «коалиции желающих», разрабатывающие гарантии безопасности для Украины, сообщили о готовности поставить украинской стороне ракеты большой дальности. Об этом говорится в заявлении британского правительства. Премьер Великобритании Кир Стармер подключился к встрече по видеосвязи.

«Премьер-министр также приветствовал заявления партнеров по ''Коалиции желающих'' о поставках ракет большой дальности на Украину. Он также поблагодарил военных планировщиков и начальников штабов за их постоянную и оперативную работу по обеспечению возможности развертывания сил в случае прекращения огня»,— говорится в сообщении британского правительства.

О каких ракетах идет речь, британская сторона не уточнила. На вооружении ВСУ уже есть британско-французские Storm Shadow/SCALP EG (дальность поражения от 250 км до 560 км в зависимости от модификации).

Встреча «коалиции желающих» в Париже проходит с участием президента Украины Владимира Зеленского и спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что планируется «окончательно согласовать надежные гарантии безопасности для Украины». В частности, европейские страны планируют усилить украинскую армию.

Лусине Баласян