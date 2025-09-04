Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Минстрой рассмотрит меры поддержки ипотеки для молодых россиян

Минстрой обсуждает ипотечные меры поддержки для молодежи, заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на Восточном экономическом форуме. По его словам, на этой неделе «у председателя правительства обсуждали дополнительные меры поддержки, в том числе и для молодежи».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Он пояснил, что это нужно для того, «чтобы не снизить объемы строительства» (цитата по ТАСС). Господин Файзуллин добавил, что министерство рассмотрит варианты в ближайшее время.

Также Минстрой ожидает дальнейшего снижения ипотечных ставок, отметил министр.

