Рыбинский государственный авиационный технический университет (РГАТУ) им. Соловьева планируют переименовать в Российский двигателестроительный технический университет. Об этом сообщили в вузе.

Переименовать университет хотят в рамках планируемого ребрендинга. 4 и 5 сентября в вузе проходит стратегическая сессия, на которой преподаватели, сотрудники, индустриальные партнеры и руководство обсуждают, что менять, куда двигаться и как развиваться.

«Ректор Валерий Кошкин отметил: сейчас университет ставит перед собой задачу четко определить позиционирование. Планируется сделать опору на историю вуза и переименовать РГАТУ в Российский двигателестроительный технический университет»,— говорится в сообщении вуза.

План ребрендинга будет представлен в Минобрнауки России до конца года. Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что на базе РГАТУ вскоре начнется строительство кампуса мирового уровня.

РГАТУ им. Соловьева образован в 1955 году как Щербаковский вечерний авиационный технологический институт. Действующее название вуза используется с 2011 года. Университет осуществляет обучение по таким образовательным программам, как авиадвигателестроение, металлургия и перспективные материалы, машиностроение и робототехника, интеллектуальные системы и цифровая трансформация, радиоэлектроника и беспилотные технологии и другим.

Алла Чижова