Поселок Пиштань упраздняют в Нижегородской области

В Нижегородской области намерены упразднить еще один населенный пункт из-за отсутствия жителей. Это поселок Пиштань Старорудкинского сельсовета Шарангского округа, указано в проекте закона, поступившего в заксобрание региона в сентябре 2025 года.

Согласно пояснительной записке, похозяйственные книги по сельскому поселку Пиштань не открывались с 1991 года в связи с отсутствием жилых домов и зарегистрированных жителей. Недвижимого имущества в нем тоже нет.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», в мае заксобрание одобрило упразднение поселка Школьный Пуреховского сельсовета в Чкаловске.

Галина Шамберина