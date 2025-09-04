Суд взыскал с автопарка более 400 тысяч рублей за травмы петербурженки на остановке

Красногвардейский районный суд встал на сторону петербурженки Галины Смирновой в споре с АО «Автопарк №7 Спецтранс» о возмещении морального и материального вреда, сообщает объединенная пресс-служба судов 4 сентября.

Госпожа Смирнова в январе 2023 года получила травмы в результате падения стекла на автобусной остановке у дома 14 по Большеохтинскому проспекту. Петербурженка после инцидента подала в суд и потребовала от компании возместить расходы на лечение в размере 39 810 рублей и выплатить компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей.

Суд посчитал, что акционерное общество, согласно государственному контракту, должно было надлежащим образом производить работы по содержанию и безопасной эксплуатации остановки, в том числе нести ответственность за действия субподрядчика. Доказательства, которые бы опровергали наличие вины автопарка, представлены не были.

В итоге суд взыскал с АО «Автопарк №7 Спецтранс» в пользу Смирновой компенсацию морального вреда в размере 400 тыс. рублей, расходы по оплате лечения — 5,2 тыс. рублей и госпошлину — 8 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Петербург потратит почти 100 млн рублей на обновление 158 остановок.

Андрей Маркелов