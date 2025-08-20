Петербург потратит почти 100 млн рублей на обновление 158 остановок

Павильоны ожидания городского пассажирского транспорта без рекламных конструкций обновят в Санкт-Петербурге по 158 адресам. В городе ищут подрядчика, который установит остановки пяти типов, следует из опубликованной закупки.

Заказчик в лице ГБУ «Центральное управление региональных дорог и благоустройства» выделил на установку павильонов 96 млн рублей. Исполнитель должен осуществить монтаж остановок пяти типов: «Закрытая», «Облегченная», «Облегченная-1300», «Стандарт», «Стандарт-Облегченный». Они отличаются наличием или отсутствием дополнительных элементов. Павильоны различных типов появятся по 158 адресам.

«Центральное управление региональных дорог и благоустройства» отводит подрядчику на установку павильонов 35 рабочих дней с даты заключения контракта.

Татьяна Титаева