Reuters: Лондон не поддержал создание глобального оборонного банка

Британское правительство отказалось от предложения присоединиться к инициативе о создании Банка обороны, безопасности и устойчивости (DSRB). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на министерство финансов Великобритании в преддверии встречи, где планируется обсудить будущее финансирование проекта.

«Предложения DSRB не поддержаны правительством Великобритании, и представители этих концепций не представляют правительство или кого-либо из его министров. Великобритания не планирует присоединяться к этой инициативе»,— говорится в заявлении Министерства финансов Великобритании, опубликованном Reuters.

По данным Reuters, некоторые участники из совета группы высокопоставленных отставных военных, которые выступили в числе инициаторов создания структуры, ожидали, что Великобритания станет одним из главных «покровителей» DSRB.

В понедельник в Лондонском сити должна пройти встреча, куда инициаторы DSRB пригласили 41 страну, включая Германию, Японию и Соединенные Штаты, а также Великобританию. Они планировали обсудить, как финансировать будущий банк, сообщили Reuters два источника.

В августе финансовое СМИ Finextra сообщало, что в июле 2025 года канцлер казначейства Великобритании Рэйчел Ривз и министр обороны Великобритании Джон Хили якобы одобрили создание Банка обороны, безопасности и устойчивости (DSRB) — нового международного финансового института, создаваемого для оказания помощи странам НАТО и их союзникам в финансировании их оборонных потребностей.

Бывшие советники НАТО по безопасности, высокопоставленные британские военные и банкиры публично обнародовали планы о создании такой структуры в прошлом году. Инициатива была разработана некоммерческой корпорацией. Сообщалось о планах привлечь 100 млрд фунтов стерлингов ($135,1 млрд) для осуществления целей.

В августе DSRB сообщил, что привлек несколько банков частного сектора для поддержки своего запуска. В их числе Commerzbank, ING, JPMorgan Chase, Landesbank Baden-Wuttemberg и RBC Capital Markets.

