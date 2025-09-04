Владимир Путин дал старт работе Дальневосточного международного финансово-расчетного центра для сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Центр открыт на базе офиса российской финтех-компании «А7», созданной банком ПСБ, и будет содействовать развитию внешнеэкономических связей России с соседними государствами. Локализация центра во Владивостоке позволит компании тесно работать с партнерами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Этому способствует среди прочего единый часовой пояс.

Смартфоны с искусственным интеллектом, которые могут сами обрабатывать фото, пока не вытеснили фоторедакторы, но по росту востребованности уже почти догнали их. Как выяснили аналитики «МегаФона», в первой половине 2025 года интерес россиян к сайтам с фоторедакторами вырос почти в 2,5 раза. При этом спрос на смартфоны с функциями ИИ для обработки фото увеличился в 2,2 раза за год. В компании также отметили новый тренд. Среди поклонников фоторедакторов заметен прирост мужской аудитории: 48% в первом полугодии 2025 года против 44% во втором полугодии прошлого года.

Сбербанк собирается обанкротить дистрибутора вин Alianta Group из-за долгов. Суммарно компания задолжала более 3 млрд руб., ФНС уже заблокировала ее счета. Alianta Group занимается импортом недорогих вин из «недружественных» стран. По собственным данным, входит в топ-10 дистрибуторов вина. Также развивает сеть винотек Wine Express. Ее основной бенефициар — Армен Гришкян.