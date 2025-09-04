В Иркутске возбуждено уголовное дело о мошенничестве с землями кладбища

Сотрудники полиции расследуют уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) по фактам незаконных действий, связанным с оказанием услуг по захоронению тел умерших. Как сообщает Иркутская областная прокуратура, дело было заведено после проверки надзорного ведомства.

По версии следствия, на протяжении нескольких лет начиная с 2017 года лица из числа руководителей организаций по оказанию ритуальных услуг за плату «предоставляли земельные участки для захоронения тел умерших, которые выделяются бесплатно». Подобные факты выявлены на территории Смоленского и Марковского кладбищ на восточной границе Иркутска.

Отмечается, что услуги по погребению оказывались путем обмана людей, «уверенных в законности осуществляемых действий». В результате гражданам причинен ущерб в значительном размере. Размер ущерба и количество проданных бесплатных участков не уточняется.

Это второе уголовное дело, возбужденное в связи с действиями сотрудников ритуальных агентств на территории указанных кладбищ. В конце августа было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство) по фактам незаконного увеличения площади кладбища на 124 тыс. кв. м. Это, по версии следствия, нанесло ущерб федеральным лесам в размере 96 млн руб. По информации источников “Ъ”, оба дела будут объединены в одно производство.

Влад Никифоров, Иркутск