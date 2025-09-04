Свердловские врачи спасли мужчину с расколотым черепом после удара стрелы крана

Медики из Серова, Нижнего Тагила и Екатеринбурга спасли 57-летнего жителя Свердловской области, получившего тяжелую черепно-мозговую травму в результате удара стрелы строительного крана, сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области.

Инцидент произошел в Серове, где пострадавшего с расколотым черепом экстренно доставили в местную больницу. Диагностику провели с помощью КТ, позволившего выявить опасные осколки костей. Состояние пациента удалось стабилизировать благодаря действиям врачей скорой и реаниматологов.

После телеконсультации со специалистами из Екатеринбурга было принято решение о срочной транспортировке пострадавшего в Нижний Тагил.

«Мужчину экстренно доставили в Городскую больницу №1 Нижнего Тагила, где его ожидала операционная бригада. Нейрохирург Дмитрий Неволин, анестезиолог-реаниматолог Аслам Абдуев и операционная медсестра Нина Дмитриева удалили отломки костей, гематомы, восстановили целостность твердой мозговой оболочки»,— сообщили в ведомстве.

Быстрая диагностика и лечение стали возможны благодаря выстроенной в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» трехуровневой системе оказания экстренной медицинской помощи. Сейчас мужчина завершает реабилитацию, у него восстанавливаются речь и подвижность конечностей.

Полина Бабинцева