Двум полковникам ВСУ дали пожизненное за ракетный удар по Курской области

2-й Западный окружной военный суд вынес заочный приговор командирам двух воинских частей ВСУ: полковникам Евгению Булацику и Ростиславу Карпуше. Их приговорили к пожизненному, сообщила Главная военная прокуратура. Первые 10 и 9 лет срока Булацик и Карпуша проведут в тюрьме.

Фигурантов признали виновными в совершении теракта. В ноябре 2024 года военнослужащие отдали приказ о ракетном ударе по позициям ВС РФ в Курской области. Для этого использовались 11 ракет ATACMS и четыре ракеты Storm Shadow. В результате были жертвы среди российских военнослужащих.

Осужденные объявлены в международный розыск. В июне этого года Ростислава Карпушу уже заочно приговаривали к пожизненному за совершение двух ракетных атак по позициям бойцов ВС РФ, а также по гражданскому объекту в Курской области. Евгений Булацик заочно приговорен к 18 годам строгого режима за дачу приказа на бомбардировку нефтеналивной станции в Брянской области.

Никита Черненко