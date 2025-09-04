Макрон: «коалиция желающих» согласует финальные гарантии безопасности для Киева

На встрече «коалиции желающих» участники планируют «окончательно согласовать надежные гарантии безопасности для Украины». Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает The Guardian.

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Вчера господин Макрон по итогам переговоров с лидером Украины Владимиром Зеленским заявил, что страны «коалиции желающих» готовы предоставить Украине гарантии безопасности в случае объявления перемирия на Украине. Французский лидер не стал раскрывать подробностей, отметив, что детали обсуждений последних двух недель «строго конфиденциальны». Однако он отметил, что страны Европы настроены предоставить Украине миротворцев на долгосрочной основе.

Сегодня в Париже проходит очередная встреча «коалиции желающих». Президент Украины Владимир Зеленский во Францию прибыл еще накануне, он также принимает участие в заседании. Главная тема консультаций — гарантии безопасности. По информации СМИ, основной вариант, рассматриваемый украинскими союзниками, — формат «НАТО Лайт», предполагающий, что в случае нападения на Украину гаранты безопасности в течение 24 часов должны согласовать ответные меры.

Анастасия Домбицкая