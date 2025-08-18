Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Компании Черноземья за полгода привлекли кредитов на 800 млрд рублей

За первое полугодие 2025 года компании Черноземья привлекли банковских кредитов на 800,7 млрд руб. — на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в воронежском отделении ЦБ. Данные в разрезе областей макрорегиона там обещали предоставить позже.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Крупные компании Черноземья получили кредиты на 587,2 млрд руб., что на 1,7% больше, чем в прошлом году. При этом малые и средние предприятия (МСП) привлекли на 20,1% меньше банковского финансирования, чем в 2024-м году — на 213,5 млрд руб.

Кредитный портфель бизнеса в макрорегионе на начало июля составил 2 трлн руб., снизившись на 1,9% по сравнению с началом года. В ЦБ поясняют, что такая динамика объясняется сокращением задолженностей предприятий в сферах добывающей и обрабатывающей промышленности.

Отмечается, что больше всего кредитов с января по июнь получили предприятия сельского хозяйства (200,8 млрд руб.), а также оптово-розничной торговли (192,3 млрд руб.) и обрабатывающей промышленности (182,8 млрд руб.).

В 2024 году бизнес из регионов Черноземья на 11% нарастил объем кредитования — почти до 2 трлн руб., однако темпы роста заимствований снизились. Кредитование МСП при этом сократилось.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Будьте должны помедленнее».

Егор Якимов