Компании Черноземья за полгода привлекли кредитов на 800 млрд рублей

За первое полугодие 2025 года компании Черноземья привлекли банковских кредитов на 800,7 млрд руб. — на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в воронежском отделении ЦБ. Данные в разрезе областей макрорегиона там обещали предоставить позже.

Крупные компании Черноземья получили кредиты на 587,2 млрд руб., что на 1,7% больше, чем в прошлом году. При этом малые и средние предприятия (МСП) привлекли на 20,1% меньше банковского финансирования, чем в 2024-м году — на 213,5 млрд руб.

Кредитный портфель бизнеса в макрорегионе на начало июля составил 2 трлн руб., снизившись на 1,9% по сравнению с началом года. В ЦБ поясняют, что такая динамика объясняется сокращением задолженностей предприятий в сферах добывающей и обрабатывающей промышленности.

Отмечается, что больше всего кредитов с января по июнь получили предприятия сельского хозяйства (200,8 млрд руб.), а также оптово-розничной торговли (192,3 млрд руб.) и обрабатывающей промышленности (182,8 млрд руб.).

В 2024 году бизнес из регионов Черноземья на 11% нарастил объем кредитования — почти до 2 трлн руб., однако темпы роста заимствований снизились. Кредитование МСП при этом сократилось.

Егор Якимов