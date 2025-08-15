Посевные площади зерновых культур в Удмуртии сократились на 5% год к году

Посевные площади зерновых и зернобобовых культур в Удмуртии сократились на 5% год к году, до 322,9 тыс. га этой весной, сообщили в Удмуртстате. Посевные площади кормовых культур уменьшились за указанный период на 1,8%, до 505,6 га.

Площади технических культур увеличились на треть, или 32,2% год к году, до 25 тыс. га. Посевные картофеля и овощебахчевых культур приросли на 7,5%, до 22,3 тыс. га.

В целом посевные площади составили 875,9 тыс. га. 79% из них обеспечили сельскохозяйственные организации, 16,2% — фермерские хозяйства и ИП, остальное — хозяйства населения.

Напомним, Удмуртия получит 284 млн руб. дополнительного финансирования на привлечение кадров в отрасль и поддержку экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК). Соответствующее решение было принято комиссией Федерального собрания по распределению бюджетных средств 12 августа.