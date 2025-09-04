«Анатолий Бышовец был по-настоящему ярким форвардом»

Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, как появилась легенда о том, что за советского футболиста предлагали $1 млн.

Истории о баснословных суммах, которые предлагали советским спортсменам, рассказывают до сих пор. Самая живучая легенда из песни Владимира Высоцкого о том, что клуб «Фиорентина» предлагал $1 млн за Анатолия Бышовца. По рассказу самого футболиста, который играл на позиции центрального нападающего за киевское «Динамо» и сборную СССР в шестидесятые и начале семидесятых, он знал о переговорах с итальянской командой, хотя суммы тогда не назывались.

Да, Бышовец был по-настоящему ярким форвардом. Его гол австрийцам через себя в падении — настоящий шедевр. Но в 1969 году, когда как раз проходили переговоры, никто из мировых знаменитостей не стоил $1 млн. Только в 1973 году «Барселона» заплатила «Аяксу» за Йохана Кройффа около $2 млн. Тогда это был самый дорогой трансфер на планете. К тому же итальянские функционеры знали, что заполучить игрока из СССР невозможно, поэтому и поверить в серьезность предложения «Фиорентины» сложно. Анатолий Федорович якобы лично спросил Высоцкого: «Правда ли "Фиорентина" давала миллион?» На что поэт многозначительно ответил: «Уж я-то знаю». Так родилась легенда о $1 млн за советского футболиста.

Вообще, говорить о больших суммах иностранные представители клубов в те времена любили. Самый яркий пример — зарплата $1 млн в год, которую якобы предлагали хоккеисту Валерию Харламову. Опять эта магическая сумма. Только вот говорил об этом миллионе хозяин «Торонто» Гарольд Баллард, который хоть и был богат, но считался человеком жадным, да и язык за зубами держать не умел. Для хайпа он мог сболтнуть всё что угодно. Официальных документов никто не видел, а подобные зарплаты хоккеистам в те времена и не снились. Так что истории с миллионными трансферами или зарплатами так и остались красивыми легендами времен СССР.

Владимир Осипов