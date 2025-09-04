В Кургане откроется школа креативных индустрий

В курганском микрорайоне Рябково готовится к открытию школа креативных индустрий. Она будет работать на базе детской школы искусств имени В.А. Громова, получившей субсидию в размере 68,3 млн руб. на реализацию проекта, сообщает пресс-служба администрации Кургана

В школе креативных индустрий создано пять студий: звукорежиссуры, дизайна, фото- и видеопроизводства, анимации и 3D графики, электронной музыки. Уже проведен набор обучающихся — 100 детей, большинство из которых являются выпускниками школы искусств им. В. А. Громова. Также на работу приняты преподаватели студий, приобретено все необходимое оборудование. Сейчас в помещениях завершается комплексный ремонт. В ближайшее время учреждение приступит к работе. Срок обучения в школе креативных индустрий — два года.

В мэрии отмечают, что креативные индустрии в Кургане востребованы, и новая школа наладит «прочные связи» с колледжами и вузами.